Światowe media toną w zachwytach nad Szczęsnym i jego synem. Co za słowa!

Szczęsny doceniony przez światowe media. Zachwytów nie ma końca!

Smutku do wyeliminowaniu Polski w dalszej gry nie ukrywał 4-letni synek Wojciecha Szczęsnego, Liam. Chłopiec przyleciał do Kataru z mamą , Mariną Łuczenko-Szczęsną, by trzymać kciuki za ekipę Czesława Michniewicza w jednym z najważniejszych spotkań od wielu lat. Reprezentant Polski i jego żona wielokrotnie powtarzali w rozmowach z mediami, że ich syn zaraził się od ojca miłością do futbolu. Nic więc dziwnego, że gdy na stadionie Al Thumama rozbrzmiał ostatni gwizdek sędziego, chłopiec ze łzami rzucił się w objęcia taty .