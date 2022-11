"Studio Katar - gramy dalej!". "Orły" przed Meksykiem - oglądaj program Interii

Już we wtorek o godzinie 17.00 reprezentacja Polski zagra po raz pierwszy w mistrzostwach świata w Katarze - z Meksykiem. Jakie nastroje panują w ekipie Biało-czerwonych? Jakim zagramy składem? Co wymyślił selekcjoner Czesław Michniewicz, by przerwać fatalną passę pierwszych spotkań Polaków na mundialach? Oglądaj program Interii dziś zaraz po meczu USA - Walia "Studio Katar - gramy dalej"!