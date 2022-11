Studio Katar. Absurd! Tyle wydano na zorganizowanie mundialu

- Jak myślę o mundialu i Katarze, to mnie trafia. Np. podczas meczu otwarcia zwracaliśmy uwagę na klimatyzatory, które są wokół murawy... Ktoś czasem mówi: "słuchajcie, mamy globalne ocieplenie, może dziś dałoby się nie wyłączyć klimy w samochodzie lub chociaż odrobinę ją skręcić". A w Katarze olbrzymi sprzęt klimatyzuje 80-tysięczny stadion " - podkreślał Jawor, który był bardzo krytycznie nastawiony do powierzenie tej imprezy Katarowi.

- Ten turniej kosztował 220 miliardów dolarów. A wiecie, ile łącznie kosztowało pięć ostatnich mundali? 45 miliardów dolarów. To są kwoty tak straszne, że głowa mała - podkreślał dziennikarz Interii.

- Rozumiem zasadę, że "kto bogatemu zabroni", ale jeżeli mundial organizuje państwo bez tradycyji piłkarskich, które jest wielkości województwa świętokrzyskiego i mieszka w nim niewiele więcej osób niż w Warszawie, to coś tu jest nie tak. Jak tak dalej pójdzie, to kolejny krokiem będą chyba zimowe igrzyska olimpijskie w jakimś kraju afrykańskim. Bo to właśnie idzie tę stronę, że kto ma kasę, ten ma imprezę - podkreślał Jawor.