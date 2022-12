Piłkarze selekcjonera Czesława Michniewicza coraz śmielej zaczynali sobie poczynać w straciu z mistrzami świata (świetną sytuację miał m.in. Piotr Zieliński ), gdy tuż przed przerwą Giroud z zimną krwią pokonał Wojciecha Szczęsnego . Do przerwy Francuzi prowadzili, później dołożyli jeszcze dwie bramki, a Polacy byli w stanie odpowiedzieć tylko golem Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego.

Dzięki wygranej Francuzi awansowali do ćwierćfinału, ale okazuje się, że to nie jest jedyna dobra wiadomość dla Giroud. Jak bowiem podaje dziennikarz Matteo Moretto, po powrocie z Kataru do Mediolanu na 36-letniego napastnika czeka niespodzianka w postaci przedłużenia umowy z AC Milan. Obecna wygasa bowiem w czerwcu, ale ma zostać przedłużona o rok.