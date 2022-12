Katar 2022. Ludovic Obraniak w krytycznych słowach o grze reprezentacji Polski

- Sam wynik Polski na mundialu jest satysfakcjonujący. Natomiast co do stylu gry. Bądźmy szczerzy: ciężko się to oglądało. Powiem tak: Polska była jednym z najmniej przyjemnych zespołów do oglądania na tych mistrzostwach. Nie rozumiem też niektórych wyborów personalnych. Jak można było nie korzystać z Krysztofa Piątka? Dlaczego tak mało grał Arek Milik? Karol Świderski wyżej w hierarchii od nich? Sorry, ja tego nie kupuję - grzmiał Ludovic Obraniak, który stwierdził, że Czesław Michniewicz nie potrafił odpowiednio wykorzystać umiejętności Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.