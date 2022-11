Stéphanie Frappart – pierwsza kobieta, która będzie sędziną na mundialu. Kim jest?

Powiedział mi: "Nie ma nic gorszego niż kobieta"

Przebiegła 16 kilometrów podczas Superpucharu Europy Chelsea - Liverpool

Mój głos nie jest tak donośny jak u mężczyzny, ale musi być znaczący. Nigdy nie płaczę. Jeśli zawodnik do mnie krzyczy, to doświadczenie nauczyło mnie, że spokojna przemowa obniża napięcie

Frappart odkąd została sędziną imponowała nieprawdopodobną wydolnością. Mimo przebytej w młodości astmy biega na poziomie niemal wyczynowym. Podczas meczu Superpucharu Europy w 2019 roku Liverpool - Chelsea, który zakończył się po dogrywce rzutami karnymi przebiegła 16,1 kilometrów. Do niedawna było to rekord wśród sędziów prowadzących mecze UEFA.

"Dźwigam na sobie ciężar statusu kobiet w sporcie"

Do swojej pracy przygotowuje się niezwykle starannie. Poza przygotowaniem fizycznym ogromną rolę odgrywa przygotowanie aktorskie. - Ponieważ wiem że w tym zawodzie spojrzenie odgrywa bardzo ważną rolę, muszę poprzez to wysyłać przekaz jeszcze bardziej czytelny niż słowa. Pracuje nad nim: podczas meczów, testuję go przed lustrem, w moim otoczeniu. Istnieje spojrzenie, którym muszę okazać swój autorytet i takie w którym muszę potępić zawodnika albo okazać mu życzliwości i empatię. Mój głos nie jest tak donośny jak u mężczyzny, ale musi być znaczący. Nigdy nie płaczę. Jeśli zawodnik do mnie krzyczy, to doświadczenie nauczyło mnie, że spokojna przemowa obniża napięcie - - mówiła o swoim sposobie pracy Frappart.