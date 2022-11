Stadion meczu otwarcia przestanie istnieć. Szalony plan Katarczyków!

Choć zniknie to może nie do końca właściwie słowo. Plan Katarczyków jest taki, by rozebrać najwyższy z poziomów stadionu, a resztę przerobić na... pięciogwiazdkowy hotel. W ten sposób stadion nie będzie niszczał, a - jak zapewniają Katarczycy - na przestrzeni lat pomieści jeszcze więcej osób niż w czasie mistrzostw.

Stadion nawiązuje do namiotów koczowniczej ludności

Dziś Al Bayt Stadium może maksymalnie pomieścić 60 tysięcy ludzi i ciężko wyobrażać sobie, by nie zapewnił się w całości dziś wieczorem. Choć to dopiero się okaże. Fani mieszkający w Dosze będą musieli dojechać do niego około 40 km, ponieważ położony jest on w miejscowości Al Khor, na północ od stolicy Kataru.