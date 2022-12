Reprezentacja Senegalu, dzięki dwóm zwycięstwom w fazie grupowej, nad Katarem i Ekwadorem, zapewniła sobie awans do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Anglią. Jednak, jak donoszą brytyjskie media, może być zmuszona do tego, by radzić sobie bez swojego trenera Aliou Cisse, który cierpi z powodu choroby.