Spora wpadka szefa federacji. David de Gea pożegnany, choć nie skończył kariery

David de Gea to jeden z wielkich nieobecnych mundialu 2022 w Katarze - piłkarz Manchesteru United nie znalazł bowiem uznania w oczach trenera Luisa Enrique, którym postanowił w ogóle nie uwzględniać go nawet w szerokiej kadrze " La Furia Roja ".

Zamiast tego selekcjoner postawił na Unaia Simona, Roberta Sancheza i Davida Rayę , a w odwodzie miał jeszcze Kepę Arrizabalagę, który jednak i tak odniósł kontuzję. Tym samym de Gea pierwszy raz od 2014 roku opuści wielki międzynarodowy turniej piłkarski - i ten fakt mógłby być z pewnością dla niego łatwiejszy do przełknięcia, gdyby nie... pewien przedziwny incydent.

MŚ 2022 Katar. David de Gea bez powołania, Rubiales myślał, że... zakończył karierę

Te słowa oczywiście zaskoczyły golkipera, bo ten wcale nie miał zamiaru odwieszać butów na kołek. Piłkarz miał odpisać, że kariery wcale nie zakończył i w ogóle nie ma na razie takich planów, dopytał też Rubialesa o źródło tych informacji. Nie wiadomo, jak dokładnie dalej potoczyła się rozmowa, ale jeśli doniesienia Alvareza są prawdziwe, to prezesowi RFEF musiało zrobić się... no cóż, niezwykle głupio. Co ciekawe jako winowajcę zamieszania wskazano... trenera reprezentacji.