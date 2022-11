Sobowtór gwiazdora futbolu w Katarze! Setki kibiców dały się nabrać

Za nami pierwszy tydzień rywalizacji na piłkarskich mistrzostwach świata . Po raz kolejny szansę występu na tej prestiżowej imprezie otrzymali reprezentanci Polski . Na liście uczestników znalazła się także m.in. Brazylia , która w historii aż pięciokrotnie sięgnęła po trofeum . Było to w 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002 roku. I tym razem Brazylijczycy będą mieli ogromne szanse na zdobycie kolejnego trofeum.

Brazylia występ na tegorocznym mundialu rozpoczęła od wygranej z reprezentacją Serbii. I choć podopieczni Adenora Leonardo Bacchiego powinni z upragnieniem odliczać do kolejnego spotkania, zabraknie w nim jednego z gwiazdorów kadry. W meczu otwarcia kontuzji kostki doznał bowiem Neymar. Napastnik francuskiego Paris Saint-Germain musiał przedwcześnie opuścić boisko, teraz czeka go co najmniej kilka dni przerwy od rywalizacji.