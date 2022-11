Smutne, co działo się z Lewandowskim po meczu. "Siedział sam w kącie"

Widziałem po nim, jak bardzo się denerwował przy karnym, widać było duże napięcie i niepewność. To się zemściło. Zobaczyliśmy Roberta, który zaczynał swoją przygodę w reprezentacji, a nie zawodnika, który ma na koncie ponad sto występów. Wydaje mi się, że zjadły go nerwy

Mundial 2022. Jakub Kwiatkowski opisuje przykre sceny z Robertem Lewandowskim. "Bardzo mocno siedział w nim niestrzelony karny"

Z słów Kwiatkowskiego z rozmowy z TVP Sport można wywnioskować, że kapitan reprezentacji Polski naprawdę mocno przeżywał zmarnowany przez siebie rzut karny . Potrzebował chwili ze swoimi myślami sam na sam. Nie jest wszak tajemnicą, że bardzo chciał w końcu strzelić gola na mistrzostwach świata , a to była dla niego - zdawać by się mogło - idealna okazja.

Moim zdaniem bardzo przeżywał mecz z Meksykiem. Tak jak powiedział na pomeczowej konferencji, on też jest człowiekiem i ma ludzkie odruchy. Na pewno bardzo mocno siedział w nim niestrzelony karny. Widać było po nim, że jest zamknięty w sobie, siedział sam w kącie. Wiemy jak bardzo zależało mu, żeby zdobyć w końcu bramkę na mundialu. Może się przecież okazać, że to jego ostatnie mistrzostwa świata

"Ta drużyna chciała, żeby Robert strzelił tę bramkę, bo Robert w dobrej dyspozycji, nie tylko tej piłkarskiej, ale też psychicznej, to jest dla nas szalenie ważny piłkarz. Dowodem na to, co działo się wcześniej w jego głowie jest zmiana techniki strzelenia karnego z Meksykiem . Od momentu jego podyktowania do wykonania minęło około trzy minuty. Sędzia poprawiający piłkę, proszący Roberta o jej poprawienie, zielona ściana Meksykanów, ten harmider. Musiał mieć w głowie tornado myśli" - tłumaczył Jakub Kwiatkowski.

Aktualnie atmosfera w kadrze ma być świetna, co jest dobrym prognostykiem przed zbliżającym się spotkaniem z Argentyną. "W sobotę wieczorem powiedziałem, że zaczyna być czuć 'Francję'. Parę osób, które było tam wtedy i to pamiętają, przyznało mi rację. Atmosferę robią wyniki. Przed ostatnim EURO też była znakomita. To co zawodnicy mówili na konferencjach było prawdą. Przyszedł turniej, nie było wyników, więc to nic nie dało. Teraz zacząłem czuć coś fajnego" - podsumował rzecznik kadry.