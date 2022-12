Słowami o "Lewym" wywołał burzę. Później wysłał do niego wiadomość

Katar 2022. Paweł Fajdek: Bawią mnie memy o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek

- Już to sobie z Robertem wyjaśniliśmy. Napisałem do niego, żeby wiedział, że go nie atakuję. Odpowiedział, że rozumie. Po prostu chciałem uświadomić kibiców, że sport olimpijski jest u nas bardzo niedoceniany. Nie może być tak, że świat się rozwija, wszystko idzie do przodu, a za złoty medal na igrzyskach jest 120 tysięcy złotych. To przykre i żenujące - powiedział nasz młociarz.