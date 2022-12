Słowa do Messiego wycisnęły łzy. Trener Argentyny zareagował jednoznacznie

Szczególnie rajd Leo Messiego przed bramką na 3-0, jaką strzelił niesamowity Julian Alvarez, przypominał Boskiego Diego. 12 sekund koncertu, 15 kontaktów z piłką, rywale z Joskiem Gvardiolem wywiedzeni w pole, Alvarez dostaje piłkę jak na tacy - tą akcją Messi pokazał, że jest Maradoną naszych czasów i nikt nie jest w stanie go zatrzymać.

Leo Messi czuł się onieśmielony

"Nie ma dziecka w Argentynie, które by nie nosiło twojej koszulki i nieważne czy oryginalnej czy podrobionej. Szczerze, naznaczyłeś życie każdego z nas, dostarczyłeś tak wiele radości. To wykracza daleko poza wygrywanie na MŚ i zdobywanie Pucharu Świata. Nikt ci już nigdy tego nie zabierze i za to chciałem wyrazić ci wdzięczność. Za tę masę szczęścia, jaką dostarczyłeś tak wielu ludziom" powiedziała Sofia.