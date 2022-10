Sławomir Peszko o powołaniach na mundial: To impuls i bodziec do pracy

Czesław Michniewicz powołał 47 piłkarzy do szerokiej kadry na MŚ 2022. Ostatecznie na mundial pojedzie 26 zawodników. Ostateczna kadra zostanie ogłoszona 10 listopada.

Odniósł się też do liczby zawodników, którzy zostali powołani. Michniewicz będzie musiał zrezygnować, aż z 21 piłkarzy. Peszko twierdzi jednak, że nawet dla tych, którzy na mundial nie pojadą, samo powołanie do szerokiej kadry, działa mobilizująco.

- Takie powołanie to impuls i bodziec do pracy, także po nowym roku. Mistrzostwa potrwają miesiąc - przyznał Peszko i nawiązał do swoich doświadczeń.