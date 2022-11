Sławny piłkarz na mundialu nie zagrał, szansę na to ma za to jego syn

Jak kontaktować się z ojcem, który jest prezydentem?

Urodzony 22 lata temu na Brooklynie 22-letni napastnik z Lille osiągnie coś co nie udało się jego wybitnemu ojcu, laureatowi Złotej Piłki w 1995 roku. Tim Weah od marca 2018 roku zagrał w reprezentacji USA już 25 razy. Strzelił trzy gole, w tym jednego przeciwko Maroku (3-0) w meczu towarzyskim w czerwcu ubiegłego roku.

George Weah i jego żona Clar, matka Tima, mają oglądać syna bezpośrednio z trybun stadionu. - Myślę, że to będzie dla niego wiele znaczyło" - powiedział Tim Weah stacji FOX Sports . - Zobaczyć syna na mundialu to frajda. Gdybym miał syna lub córkę i oglądał ich grę na mundialu, też byłbym szczęśliwy - dodaje.

Jak komunikują się ojciec z synem? Przez WhatsApp" - mówi Weah junior. - Jeśli ojciec jest zajęty, nie odbiera, tak samo gdy ja jestem zajęty, nie odbieram. Mój tata jest najnormalniejszą osobą, jaką można sobie wyobrazić. Budzi się i kiedy ma czas, idzie pograć w koszykówkę lub piłkę nożną - podkreśla.- Nawet bez sławnego nazwiska Tim dałby sobie radę - uważa Kyle Duncan , kuzyn Weaha, który gra w New York Red Bulls . - Zawsze był dobry. Niektórzy ludzie, którzy mają talent, są leniwi, ale on nigdy nie był leniwy - dodaje.

Timothy Weah nie musiał wybierać

Weah dorastał w Nowym Jorku i w południowej Florydzie. Kiedy był wystarczająco duży, dołączył do Akademii Red Bulls. W wieku 14 lat przeniósł się do Francji i grał w Akademii PSG. Trzy lata później podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z PSG. Zdobył hat-tricka dla reprezentacji U-17 na mistrzostwach świata przeciwko Paragwajowi w 1/8 finału. Oznaczało to, że jest pierwszym Amerykaninem, który zdobył hat-tricka w rundzie pucharowej rozgrywek FIFA.