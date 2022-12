Skandaliczne zachowanie Argentyńczyka. Zobaczyły to miliardy kibiców

Bez wątpienia można jednak stwierdzić, że bramkarz klubu Aston Villa bardzo emocjonalnie podchodził do rywalizacji w Katarze. Można to było zobaczyć przede wszystkim w meczu finałowym z reprezentacją Francji. Niedzielne starcie gwiazd Paris Saint-Germain, Kyliana Mbappe i Leo Messiego wywołało wiele emocji. Mistrza świata nie udało się wyłonić bowiem w podstawowym czasie. Nie pomogła również dogrywka, przez co doszło finalnie do rzutów karnych. Tam zauważyć można było nietypowe zachowanie Martineza. Rozpraszanie rywali i ekspresyjne okazywanie emocji po obronieniu rzutów karnych przeciwników były, jak się okazało, dopiero początkiem.