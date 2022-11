Skandaliczne sceny w Katarze. Policjant rzucił się na kibica

Szokująca relacja turysty z wioski w Katarze. Podczas filmowania policjant chciał mu wyrwać telefon

Pewien fan piłki nożnej postanowił nagrać to, co dzieje się w wiosce. Ludzie musieli czekać do ośmiu godzin, aby otrzymać swoje pokoje. Na filmiku przy stanowisku odprawy na wielu twarzach malowała się frustracja. Mężczyzna nagrywający całe zajście powiedział w pewnym momencie do kamery: "Tu robi się dziko". Jego zachowanie nie uszło uwadze katarskiej policji, która od razu ruszyła w jego kierunku. Jeden z funkcjonariuszy rzucił się na kibica i uderzył z całą siła w kamerę, przez co nagranie zostało przerwane.