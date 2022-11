Wielka kontrowersja w meczu Portugalia - Urugwaj. Sędziowie popełnili poważny błąd

Zawodnicy reprezentacji Portugalii niemal natychmiast zaczęli protestować, lecz piłka była nadal pod ich kontrolą. Gdy po jakimś czasie futbolówka znalazła się poza boiskiem, sędzia Alireza Faghani wstrzymał wznowienie gry i pobiegł do monitora VAR w celu wideoweryfikacji.

Powtórki nie pozostawiały złudzeń. Boiskowa decyzja arbitra była bardzo dobra. Obrońca reprezentacji Urugwaju rzucił się na ziemię w celu zablokowania piłki. Futbolówka trafiła w rękę, która była ułożona prostopadle względem ciała i amortyzowała upadek. Zgodnie z przepisami gry i wszelkimi interpretacjami, takie ułożenie ręki jest naturalne i nie może być oceniane, jako przewinienie. To normalne i dopuszczalne, że zawodnik podpiera ręką swoje ciało przed upadkiem.

Do wykonania rzutu karnego podszedł Bruno Fernandes, który pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce, tym samym notując drugą bramkę w tym spotkaniu.

Sędzia w ogniu krytyki. To koniec marzeń o finale mistrzostw świata?

Irański sędzia Alireza Faghani był uznawany za kandydata do prowadzenia meczu finałowego na tegorocznych mistrzostwach świata. FIFA na turniej powołała 36 sędziów głównych, z czego zaledwie siedmiu ma doświadczenie z mundialu w Rosji. Alireza Faghani, jako jedyny prowadził w 2018 mecze inne, niż te rozgrywane w fazie grupowej. Co więcej, był on rozjemcą spotkania o trzecie miejsce, w którym Belgia zwyciężyła 2-0 z Anglią.