Skandal z udziałem prostytutek w Meksyku. Gwiazdor nie jedzie na mundial

Mistrzostwa świata w Katarze. Meksykański dziennikarz ujawnia aferę związaną z Javierem Hernandezem

Dodatkowo w związku z tą sytuacją jeden z pracowników związku pożegnał się z posadą, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność za to zdarzenie. Po raz pierwszy ktoś publicznie wskazał konkretny powód absencji Hernandeza, do tej pory całą sprawę ukrywano za hasłem "problemów dyscyplinarnych".

- Chicharito nie potrafił przeprosić na czas. Martino starał się do niego przemówić, ale on wszystkiego się wyparł - stwierdził Ramon Fernandez.

Wielu meksykańskich kibiców do końca liczyło na to, że Hernandez jednak pojawi się w ostatecznej kadrze na turniej w Katarze, szczególnie, że wciąż utrzymuje naprawdę dobrą formę. W zakończonym niedawno sezonie Major League Soccer w 32 meczach w barwach LA Galaxy zdobył 18 goli. "Chicharito" jest również najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Meksyku, z 52 golami w 102 meczach. Trudno przypuszczać, by miał jeszcze okazję, by ten wynik poprawić.