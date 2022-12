Skandal w trakcie meczu "polskiej" grupy! Media już huczą o karze

Przed finałową kolejką zmagań w grupie C sytuacja była niezwykle skomplikowana. Wszystkie ekipy zachowywały szanse na awans, przy czym najmniejsze miał nań Meksyk. By marzyć o przepustce do 1/8 finału musiał nie tylko wysoko pokonać Arabię Saudyjską, ale i liczyć na to, że Polacy zdecydowanie ulegną Argentyńczykom.