Skandal! Rodzina piłkarza groziła dziennikarce. Musiała prosić o pomoc

Granit Dhaka zostanie zapamiętany jako negatywny bohater tegorocznego mundialu w Katarze. Pomocnik Arsenalu zdenerwował rywali prowokacyjnym gestem . Jego zachowanie miało wymiar polityczny. Mężczyzna w pewnym momencie chwycił się za krocze i odwrócił się w stronę ławki rezerwowych reprezentacji Serbii. Piłkarze od razu na to zareagowali. Chcieli go nawet dusić. Doszło wówczas do sporej awantury na boisku.