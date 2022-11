Skandal na mundialu?! Wielki gwiazdor odpowiedział. "Nie jestem idiotą"!

Po porażce reprezentacji Belgii z Marokiem w mediach pojawiły się sensacyjne informacje, jakoby w szatni "Czerwonych Diabłów" doszło do przepychanek i tylko interwencja Romelu Lukaku sprawiła, że obyło się bez rękoczynów. Całą sprawę skomentował kapitan drużyny, który miał być zamieszany we wspomniane zajście. Uśmiechnięty 31-latek zdementował wszystko, twierdząc że to "bzdury".