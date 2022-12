Siatkarz szczerze o Polakach na mundialu. "Do tej pory się hamowaliśmy"

Świat sportu choć opiera się głównie na rywalizacji, nie brakuje w nim wzajemnego wsparcia i cieszenia się z sukcesów innych. Doskonałym tego przykładem są reprezentacji Polski. Kamil Stoch trzymający kciuki za polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata, Robert Lewandowski oglądający na żywo poczynania Igi Świątek w turnieju Ronalda Garrosa, raszynianka dopingująca "Biało-Czerwonych" podczas mundialu, Paweł Fajdek, który pojechał do Kataru , by oglądać mecze Polaków na żywo - a to jedynie kilka przykładów. Jak się okazuje, ekipę Czesława Michniewicza wspierają także polscy siatkarze. Maciej Muzaj w rozmowie z portalem "plusliga.pl" przyznał, że ma nadzieję, że piłkarzom uda się pójść w ich ślady i dołączyć do światowej czołówki.