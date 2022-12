Setki ofiar śmiertelnych przed MŚ w Katarze! Infantino podaje szczegóły

Infantino: Każda ofiara śmiertelna to wielka tragedia dla nas wszystkich

- Na początku trzeba podkreślić, że każda osoba, która straciła życie na budowie w Katarze, to o jedną ofiarę za dużo. To wielka tragedia dla rodziny i całego otoczenia, dla nas również - podkreślał Gianni Infantino.

- Podczas budowy całej infrastruktury przez te wszystkie lata śmierć poniosło 400-500 osób i to bardzo smutne. Musimy jednak być precyzyjni. Strata każdego człowieka to wielka tragedia - przypominał.

- Nasze naciski, negocjacje doprowadziły jednak do zmiany prawa w Katarze i lepszego traktowania pracowników. Oni mają teraz organizację, która chroni ich interes. To się stało, doszło do poprawy, a my na to naciskaliśmy - zapewniał Infantino.