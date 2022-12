Sensacyjny półfinalista mundialu! Historyczny wyczyn Maroka

Remis z Chorwacją, sensacyjne pokonanie Belgii, pewna wygrana z Kanadą, a ostatnio awans do ćwierćfinału mistrzostw świata po rzutach karnych, zostawiając w pokonanym polu Hiszpanię - reprezentacja Maroka już przed meczem otrzymała tytuł największej rewelacji turnieju. Dziś można było spodziewać się, że będzie próbowała zagrać podobnie, jak przeciwko Hiszpanii.

Niewykorzystane okazje i błąd Diogo Costy

Zanim jednak do tego doszło, swoje szanse miała Portugalia. Pod nieobecność Cristiano Ronaldo, który znów rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, błyszczał Joao Felix. To właśnie on był bardzo bliski zdobycia bramki. Najpierw w 31. minucie strzał napastnika Atletico Madryt odbił się rykoszetem od obrońcy i przeleciał minimalnie nad poprzeczką. Kilka minut później znów pomylił się o kilkadziesiąt centymetrów