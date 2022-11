Sensacyjny lider! Zobacz tabelę "polskiej" grupy

Po pierwszej kolejce w tabeli grupy C na prowadzeniu znajduje się Arabia Saudyjska, która jako jedyna wygrała swoje spotkanie. Tuż za jej plecami znajdują się Polacy i Meksykanie, którzy swoje bezpośrednie starcie zakończyli wynikiem 0:0.

MŚ w Katarze: Sensacyjny lider w grupie C

W pierwszym meczu, który został rozegrany o godzinie 11 polskiego czasu, Arabia Saudyjska sensacyjnie pokonał Argentynę 2:1. Jeden z faworytów całego mundialu wyszedł na prowadzenie już w 10. minucie, kiedy to rzut karny na gola zamienił Lionel Messi. Później miał kolejne sytuacje, by podwyższyć wynik spotkania, ale aż trzykrotnie po trafieniu do siatki sędziowie dopatrywali się spalonego.

Po zmianie stron nastąpiło coś, czego nie spodziewał się absolutnie nikt. Najpierw wyrównującego gola zdobył w 48. minucie Saleh Al Shehri, a pięć minut później do siatki trafił Salem Al Dawsari i sensacyjnie do Saudyjczycy wyszli na prowadzenie, którego jak się okazało, nie oddali już do samego końca. Ten wynik to jedna z największych niespodzianek w historii mundiali, ale drużyna, z którą Polacy zmierzą się już we wtorek 26 listopada, udowodniła, że nie jest w Katarze przez przypadek i pokazała się z naprawdę dobrej strony.

W drugim meczu grupy C reprezentacja Polski bezbramkowo zremisowała z Meksykiem. "Biało-Czerwoni" w tym spotkaniu rzadziej byli przy piłce, ale to oni mieli lepszą sytuację do zdobycia gola. Jednak Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego i mecz skończył się podziałem punktów.

"Biało-Czerwoni" w pierwszej połowie spotkania oddali pole Meksykanom, ale na nasze szczęście rywale nie potrafili tego wykorzystać i w pierwszych 45 minutach kibice nie zobaczyli bramek. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, ale to nasza drużyna miała rzut karny. Nie udało się go wykorzystać i spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. Polacy i Meksyk zajmują ex-aequo drugą lokatę w grupie C. Na ostatniej pozycji jest Argentyna.