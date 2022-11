Sensacyjne wieści w sprawie Benzemy! We Francji rozpętało się szaleństwo

Karim Benzema opuścił w ubiegłym tygodniu Katar i miał być niezdolny do gry przez minimum trzy tygodnie, co wykluczało jego udział w trwającym mundialu. Tymczasem z Hiszpanii dochodzą zgoła sensacyjne wieści. Stan zdrowia francuskiego napastnika poprawia się w tak zaskakującym tempie, że niebawem ponownie może on dołączyć do ekipy wciąż aktualnych mistrzów świata.