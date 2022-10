Selekcjoner nieco zaskoczył wstawieniem do szerokiej kadry Pawła Bochniewicza, ale prawdziwą sensacją jest powołanie dla Patryka Dziczka, który końcem sierpnia przeniósł się z Lazio doPiasta Gliwice. Co ciekawe, jeszcze niedawno Dziczek zmagał się z atakami padaczki, ale zdołał przezwyciężyć te problemy. Wrócił do gry po półtorarocznej przerwie.