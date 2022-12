Sensacyjne doniesienia z Chorwacji. Wyciekły plany Argentyny

Już tylko godziny dzielą nas od półfinału mistrzostw świata, w którym zmierzą się Argentyna i Chorwacja. Napięcie przed tym kluczowym meczem rośnie więc nieustannie, a atmosferę podgrzała chorwacka gazeta "Sportske Novosti", która podała, że dotarła do informacji, według których Argentyńczycy zaplanowali, których konkretnie chorwackich piłkarzy mają zamiar prowokować, by zwiększyć swoje szanse na awans do wielkiego finału.