Sensacyjne doniesienia o meczach Kataru. Donos na wagę gigantycznej afery?

Cała logistyka związana z turniejem w Katarze jest ewenementem jeśli chodzi o dotychczasowe turnieje i dosyć dosadnie pokazuje, że to bardziej FIFA jest zależna od decyzji i widzimisię Katarczyków, aniżeli odwrotnie. To dlatego niedługo przed turniejem zmieniono datę meczu otwarcia, a dwa dni przed pierwszym gwizdkiem zmieniono decyzję dotyczącą obecności piwa i po interwencji rodziny królewskiej zakazano sprzedaży procentowego złotego trunku w okolicach stadionów.

Mundial 2022. Podejrzane sparingi reprezentacji Kataru

Przed kilkoma dniami pojawiły się także doniesienia o rzekomym przekupieniu zawodników Ekwadoru przez Katar, by ci podłożyli się gospodarzom w meczu otwarcia turnieju i pozwolili im wygrać 1:0. Źródło tej informacji było jednak bardzo wątpliwe, a oskarżenia okazały się być częścią wewnętrznej gry politycznej na Bliskim Wschodzie.

"Daily Mail" informuje z kolei, że FIFA otrzymała w ostatnich dniach sporo informacji dotyczących sparingów reprezentacji Kataru. Kadra gospodarzy mundialu miała w nich otrzymywać zadziwiająco dużo rzutów karnych. Dodatkowym smaczkiem w tej sytuacji jest fakt, że Katar wiele ze spotkań towarzyskich rozegrał przy pustych trybunach i bez transmisji telewizyjnej, trudno więc było na bieżąco weryfikować, co działo się w danych meczach. Na ten moment żadni przedstawiciele FIFA czy katarskiej federacji nie zdecydowali się skomentować tych informacji.

Katar podporządkował wszystko, by jak najlepiej przygotować swoją reprezentację do historycznego turnieju. Reprezentanci kraju od dłuższego czasu przebywają na zgrupowaniu. Wielu zawodników zostało nawet zwolnionych z grania w klubach rodzimej ligi, by skupić się na pracy na rzecz reprezentacji. W ostatnich dwóch latach Katarczycy zagrali ponad 40 meczów, blisko dwa razy więcej niż reprezentacja Polski w analogicznym okresie.