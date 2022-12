Sensacyjne doniesienia mediów. Gwiazdor może wrócić na finał!

Rok 2022 był bardzo dobry dla Benzemy. 34-latek wygrał z Realem Madryt LaLiga i Ligę Mistrzów , zostając królem strzelców w obu tych rozgrywkach. Odebrał też Złotą Piłkę, najważniejszą indywidualną nagrodę, przyznawaną przez magazyn "France Football". I choć na mundial jechał z lekkim urazem, to wyglądało, że zdołał go wyleczyć i będzie gotowy już na pierwsze spotkanie Francuzów.

Karim Benzema zagra w finale?!

"Trójkolorowi" bez niego radzili sobie świetnie i pewnie awansowali do finału, prowadzeni przez Kyliana Mbappe i Olivera Giroud, który znakomicie, po raz kolejny, zastąpił Benzemę w ataku drużyny narodowej. Jednak napastnik Realu wrócił do treningów i okazuje się, że może jeszcze... pojawić się w Katarze!

"Mundo Deportivo" przekazało informację, że Real wyraził zgodę na wylot Benzemy do Kataru i wzięcie udziału w meczu finałowym! Piłkarz od kilku dni trenuje i marzy o tym, by zagrać choć raz na tych mistrzostwach. Z racji tego, że Didier Deschamps nie zdecydował się powołać nikogo w jego miejsce, taki manewr wciąż jest możliwy , bo Benzema cały czas figuruje we francuskiej kadrze.

Pytanie jednak, czy na takie coś zezwoli Deschamps. Do tej pory nie mógł mieć zastrzeżeń do Giroud, który gra bardzo dobry turniej, a i jego zastępcy pokazali, że są w dobrej formie. W półfinale z Marokiem do siatki trafił chociażby Randal Kolo Muani. Mimo to występ Benzemy, choćby przez kilka minut, byłby dla niego czymś szczególnym. W końcu to nie pierwsza duża impreza, która ucieka mu przez kontuzję.