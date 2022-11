Sensacyjna inicjatywa! To może być koniec ery FIFA i Infantino

To może być prawdziwe trzęsienie ziemi. W dodatku o skali do tej pory niespotykanej. Po nim futbolowa mapa świata w niczym nie będzie przypominać dotychczasowej.

Stanie się tak, jeśli dojdzie do sensacyjnego manewru, o którym w środę na konferencji prasowej w Dosze stanowczym tonem mówił Jesper Moller, prezes Duńskiego Związki Piłki Nożnej. Jego zdaniem nastał właściwy moment, by europejskie federacje otworzyły dyskusje o opuszczeniu struktur FIFA.

To reakcja na konflikt, jaki w ostatnich dniach wyrósł między światową centralą a uczestnikami mundialu. Część ekip grających w Katarze planowała zaprotestować przeciwko dyskryminowaniu mniejszości seksualnych, wykorzystując kapitańską tęczową opaskę z napisem "One Love".

- Sytuacja, z która mamy do czynienia, jest po prostu niezwykła. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Nie jestem tylko rozczarowany, jestem zły! To jest całkowicie nie do zaakceptowania. Rasizm, hipokryzja i wiele innych rzeczy nie do przyjęcia. Czas zacząć działać - grzmiał w trakcie konferencji prasowej Moller.