Media: Dariusz Szpakowski ma komentować finał mundialu

Podczas spotkania Brazylii z Serbią to komentator "skradł show", a jego występ był bardzo szeroko komentowany. W zdecydowanej większości - pozytywnie. Owszem, nie ustrzegł się wpadek (chociażby nazywając Thiago Silvę podczas wyjścia na murawę "Thiago Sylwią"), lecz powszechnie podkreślano, że jego słowa niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny , którego nie da się zastąpić ciekawostkami czy "suchymi", boiskowymi faktami. "Mistrzowska forma na ostatnie mistrzostwa pięknej kariery" - to tylko jedna z wypowiedzi fanów.

Póki co wiadomo, że Szpakowski skomentuje jeszcze trzy mecze fazy grupowej. Co do dalszej części turnieju - oficjalnych informacji nie ma, ale... jak donosi Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl", legendarny już komentator ma pożegnać się z mundialami relacjonując wielki finał.