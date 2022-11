Sensacyjna decyzja FIFA. Historyczny wybór na mistrzostwach świata

Szef sędziów FIFA , Pierluigi Collina na mundial w Katarze powołał 36 sędziów głównych. W tym gronie znalazły się po raz pierwszy trzy panie: Yamashita Yoshimi z Japonii, Salima Mukansanga z Rwany i Stephanie Frappart z Francji. To właśnie Francuzka w najbliższy czwartek zadebiutuje w roli sędzi głównej na mistrzostwach świata w Katarze.

Historyczna decyzja FIFA. Stephanie Frappart sędzią meczu Kostaryka - Niemcy

Mecz Kostaryka - Niemcy po raz pierwszy w historii poprowadzi kobieca trójka sędziowska, którą dowodzić będzie Stephanie Frappart . Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem sytuacja w grupie E jest niewyjaśniona i każda z czterech reprezentacji może nadal awansować do dalszej fazy rozgrywkowej. Liderem w grupie jest Hiszpania z czterema punktami na koncie. Tuż za nimi znajduje się Japonia i Kostaryka z jednym punktem mniej. Ostatnie miejsce zajmuje reprezentacja Niemiec, która wywalczyła zaledwie jeden punkt.