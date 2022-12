Sensacja w 1/8 finału, nerwowo u Polaków. Oglądaj wieczorne "Studio Katar"!

Będziemy znali już komplet ćwierćfinalistów, więc w studiu wytypujemy faworytów do awansu do strefy medalowej. Wskażemy hitowe spotkania i porównamy siłę ognia poszczególnych zespołów. Zastanowimy się również, jak daleko może dojść Maroko, które po wyeliminowaniu Hiszpanów wyrasta na czarnego konia turnieju.

Sprawdzimy także, co dzieje się wokół reprezentacji Polski. Bo choć piłkarze Czesława Michniewicza zakończyli już udział w turnieju, to ciągle jest o nich głośno z powodu zamieszania z premiami. Jak się jednak okazuje, w reprezentacji zaczęło iskrzyć jeszcze w Katarze. Co więcej, już wtedy robiło się gorąco wokół selekcjonera Czesława Michniewicza.