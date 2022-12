Dużo mniej wątpliwości było co do składu Argentyny. Choć w czwartek cały kraj wstrzymał oddech , kiedy Lionel Messi nie wziął udział w treningu z powodu lekkiego urazu mięśnia. Z bólem zmagał się już w trakcie półfinału z Chorwacją, ale rozegrał całe spotkanie. Występ w finale wydaje się niezagrożony.

Lionel Scaloni, trener Argentyny, przed meczem z Francją stwierdził, że już ma gotową jedenastkę. Argentyński "La Nacion" ma wątpliwości, co do taktyki - na treningu były próbowane dwie. Jeśli szkoleniowiec wybrał 1-5-3-2, to zagra jako trzeci ze stoperów - Lisandro Martinez. Jeśli jednak zdecydowałby się na 1-4-3-3, to w miejsce tego zawodnika zagra (na skrzydle) Angel Di Maria.