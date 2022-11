Selekcjoner USA - Gregg Berhalter nie miał dziś łatwej przeprawy podczas spotkania z dziennikarzami na przedmeczowej konferencji prasowej. Zarówno on jak i towarzyszący mu Tyler Adams otrzymywali mnóstwo pytań, które w żaden sposób nie były związane z jutrzejszym meczem.

Zdarzenie to skomentował trener Stanów Zjednoczonych, wystosowując przeprosiny w imieniu swoim i zespołu. "Czasem niektóre sprawy wymykają się spod kontroli. Możemy jedynie przeprosić w imieniu piłkarzy i sztabu, to nie my staliśmy za tym pomysłem" - powiedział.