Selekcjoner to zrobił, ponieważ chce mówić "językiem" swoich piłkarzy

Gdy bramkę na 3-0 zdobył Richarlison , to pobiegł do ławki rezerwowych, gdzie zatańczył nie tylko z kolegami z reprezentacji, ale także z selekcjonerem .

"To bardzo młodzi ludzie i ja staram się trochę zaadaptować do ich języka. A ich językiem jest taniec " - powiedział 61-letni szkoleniowiec na konferencji prasowej.

MŚ 2022. Tite tłumaczy powody, dlaczego zatańczył z piłkarzami Brazylii

Przed meczem Tite powiedział piłkarzom, że taniec, który wykonują po strzelonym golu, jest podobny do tego, jaki on znał, więc jeśli go nauczą, to z nimi zatańczy.