Hansi Flick o odpadnięciu z mundialu. "Od lat domagamy się środkowych napastników"

Został także zapytany o to, czy zrezygnuje z dalszej pracy z kadrą. Jego kontrakt wygasa po EURO 2024, które odbędzie się właśnie w Niemczech. - Trudno odpowiedzieć w tej sprawie zaraz po meczu, kiedy przed chwilą odpadliśmy. Przekonamy się o tym wkrótce, rozwiążemy tę kwestię szybko - przyznał Flick. Nie musi to oznaczać rezygnacji - negocjacje w sprawie przyszłości z federacją powinny odbyć się w najbliższych dniach. Co ciekawe, jeszcze w środę był pewny, że zostanie na stanowisku do mistrzostw Europy.