Selekcjoner na urodzinach „Jędzy” i Tobiasza. Wciąż szuka piłkarzy na mundial

Michniewicz ich ceni

Runjaić narzeka na obronę

- Mecz w Białymstoku był dobry jeśli chodzi o styl, natomiast nie ukrywamy, że dopuściliśmy się błędów w defensywie - powiedział Runjaić. - Musimy grać całym zespołem w obronie, nie pozwolić przeciwnikom na taką liczbę sytuacji, jak miało to miejsce z Jagiellonią. Nie możemy powtórzyć takich pomyłek. Najbliższy mecz zapoczątkuje serię trzech ostatnich gier w tym roku, które w przypadku wygranych pozwolą nam na zmianę rundy jesiennej z dobrą w bardzo dobrą. Bilans spotkań przy Łazienkowskiej to 5 zwycięstw, 2 remisy. Jesteśmy niepokonani u siebie, to nasz wielki sukces. Rafał Augustyniak został postawiony na nogi, jest w 100 procentach gotowy. Wychodzę z założenia, że będę mógł na niego liczyć w pełnym zakresie. Nie będziemy mogli skorzystać z Jędrzejczyka. Nawet jeżeli "Jędza" byłby gotowy do gry na wtorek, w Pucharze Polski, to i tak, ze względu na żółte kartki, nie mógłby wystąpić. Będzie to dobry sprawdzian, by rozłożyć odpowiedzialność na większą liczbę zawodników, lecz jest także motto przewodnie: musimy lepiej bronić. Jesteśmy świadomi mankamentów w defensywie - zaznaczył Runjaić.