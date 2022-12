Sekretne spotkanie Lewandowskiego i Mbappe. Wyciekły szczegóły rozmów

Z artykułu wynika, że Mbappe, który ma bardzo silną pozycję w Paris Saint Germain, namawiał Lewandowskiego, by ten dołączył do francuskiego zespołu, a nie do Barcelony. Francuz chciał przekonać Polaka, a jako jeden z argumentów podawał kłopoty finansowe katalońskiego klubu.

Gwiazdy spotkały się w Cannes

Według "Le Parisien" do spotkania miało dojść 26 maja w trakcie festiwalu filmowego w Cannes, a dokładnie podczas charytatywnej gali amfAR Gala Cannes w hotelu Cap-Eden-Roc w miejscowości Antibes we Francji. Zbierano na niej pieniądze na walkę z AIDS.

Byli też na niej Lewandowski i Mbappe. Podczas rozmowy Francuz powiedział Polakowi, że on zdecydował się zostać w PSG, bo powstaje "wielki projekt sportowy i zachęcił go do przeanalizowania oferty" mistrzów Francji. Mbappe miał uważać, że kapitan reprezentacji Polski "jest niezbędny", by paryski klub w końcu wygrał Ligę Mistrzów.