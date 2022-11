Niestety, powtórki są bezlitosne dla arbitra. Widać, że obaj zawodniczy walczyli o pozycję, a wygrał ją silniejszy zawodnik. Co prawda Ronaldo wykonał ruch ręką, to jednak trudno mówić tutaj o uderzeniu, czy nawet odepchnięciu. Alexander Djiku po prostu upadł na murawę, a sędzia odgwizdał faul.

Niestety sędzia Ismail Elfath użył gwizdka zanim piłka wpadła do bramki. Zgodnie z zaleceniami, powinien on opóźnić odgwizdanie faulu, tak aby arbitrzy VAR, na czele z Armando Villarreal z USA, mogli przeanalizować tę sytuację. Niestety tak się nie stało i finalnie VAR nie mógł nic zrobić. Uważam, że gol Cristiano Ronaldo powinien być uznany.

Wielka kontrowersja w meczu Portugalii. Czy drużynie Cristiano Ronaldo należał się rzut karny?

Tuż przed końcem pierwszej połowy w polu karnym Ghany doszło do sporej kontrowersji. Joao Felix na wślizgu zagrał piłkę i po chwili został kopnięty przez Alidu Seidu . Sędzia Ismail Elfath, ku zaskoczeniu wielu, zdecydował się na odgwizdanie faulu na Ghańczyku. Z pewnością trudno zrozumieć decyzję sędziego, gdyż widać że to Seidu kopie rywala, a nie na odwrót. Dlaczego zatem arbitrzy VAR nie podjęli interwencji i nie zdecydowano się na podyktowanie rzutu karnego dla reprezentacji Portugalii?

Sytuacja jest kontrowersyjna i nie wpisuje się w definicję "oczywistego błędu", który zezwala na interwencję VAR. Z jednej strony możemy mówić o rzucie karny, oceniając sam skutek, czyli kopnięcie Joao Felixa, który zagrał piłkę. Z drugiej strony trzeba przeanalizować, jak doszło do tego zdarzenia. Przede wszystkim piłka była niczyja i obaj zawodnicy chcieli o nią zawalczyć. Felix wykonał wślizg, a Seidu zamach. W momencie, gdy Felix dotknął piłkę, Ghańczyk wziął już zamach i nie mógł nic zrobić. Interpretacja ta jest dość logiczna, lecz wątpliwości budzi fakt, który z zawodników zagrał piłkę.

Osobiście jest mi bliżej do podyktowania rzutu karnego. Uważam, że sytuacja nie jest jednak jasna i klarowna, dlatego słusznie że VAR nie interweniował. Przypomnijmy, że system ten ma naprawiać tylko czarno-białe i oczywiste sytuacje.

Kuriozalny rzut karny dla Portugalii. Ronaldo oszukał sędziego?

W 62. minucie spotkania Portugalia - Ghana doszło do poważnego błędu sędziego, który podyktował rzut karny dla Portugalczyków. Cristiano Ronaldo biegł do piłki ramię w ramię z Mohammedem Salisu. Gdy obaj zawodnicy dopadli do futbolówki, spróbowali ją zagrać. W efekcie gwiazdor reprezentacji Portugalii upadł na murawę, a arbiter z USA podyktował rzut karny.