Scaloni odkrył karty! Znamy kadrę Argentyny na mundial w Katarze

Pod znakiem zapytania do ostatniej chwili stała dyspozycja zdrowotna Juana Foytha, Nicolasa Gonzaleza i Di Marii. W komplecie wygrali wyścig z czasem.

Argentyńczycy to jedni z głównych faworytów do tytułu mistrza świata. Pozostają niepokonani od ponad trzech lat . W ubiegłym roku w znakomitym stylu triumfowali w Copa America .

Dwukrotni czempioni globu (1978, 1986) już w zasadniczej fazie turnieju zmierzą się z reprezentacja Polski. Do konfrontacji dojdzie 30 listopada. Będzie to ostatnia kolejka gier grupowych, decydująca zapewne o awansie do 1/8 finału.