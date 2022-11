Saudyjczycy żartują: "Where is Lewa?"

Na trybunach stadionu w Dosze zasiądzie około 40 tysięcy fanów z Arabii Saudyjskiej. Polaków ma być niecałe dwa tysiące. Przed meczem widać było więc zdecydowaną przewagę fanów z arabskiego kraju. Hitem stało się hasło "Where is Lewa?", które powtarzali żartobliwie w drodze na mecz. To nawiązanie to viralu "Where is Messi?", który podbił internet po zwycięstwie Arabii z Argentyną.



Po tym niespodziewanym triumfie jeden z saudyjskich kibiców urządził jednoosobowy show. Wraz z grupą saudyjskich fanów stanął przed kamerami jednej z telewizji i z aktorskim zacięciem zaczął pytać "Where is Messi?", zaglądając nawet pod koszulkę reportera. "Poszukiwania" Leo Messiego były kpiną z postawy piłkarza w meczu z Arabią, który drużyna trenera Hervé Renarda sensacyjnie wygrała.