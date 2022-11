Sadio Mane wróci do zdrowia w kluczowym momencie mundialu? Światełko w tunelu

Mane wróci na najważniejsze mecze mundialu? To możliwe

21 listopada Senegal gra z Holandią, a cztery dni później z Katarem. Wydaje się jednak, że najważniejszym starciem dla kadry Aliou Cisse będzie to odbywające się 29 listopada przeciwko Ekwadorowi. W teorii to może być bezpośrednia rywalizacja o wyjście z drugiego miejsca w grupie. Jeśli Mane byłby w stanie już wtedy zagrać, byłby dużym atutem w walce o awans do 1/8 finału. Terminarz sprzyja więc afrykańskiej drużynie. Z kolei walka z czasem jej najważniejszej postaci trwać będzie do ostatnich chwil.