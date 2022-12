Reprezentacja Francji w swoim ostatnim meczu fazy grupowej mierzyła się z Tunezją. Pewna już awansu do 1/8 finału niespodziewanie uległa ekipie z Afryki 0:1. Wynik spotkania mógł być jednak inny. Arbiter zdecydował się po analizie VAR anulować bramkę, strzeloną w doliczonym czasie gry przez Antoine'a Griezmanna. Włodarze federacji "Trójkolorowych" - rywali Polski w pierwszym spotkaniu fazy pucharowe zapowiadali złożenie w tej sprawie skargi do FIFA. Słowa dotrzymali - jak poinformowano, pismo wpłynęło do światowych władz w czwartek.