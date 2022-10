Rywale Polaków dostali specjalne wsparcie. Ma ich prowadzić Matka Boska

Meksyk to pierwszy rywal Polski podczas mundialu w Katarze. Mecz odbędzie się 22 listopada w Doha. Drużyna meksykańska to rewelacja każdej fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata, począwszy od 1986 roku. Na przestrzeni lat rozbijała niemal każdego rywala z Europy, chociażby ostatnio Niemców, a wcześniej np. Włochów, Francuzów, Chorwatów i wielu innych . Teraz jednak Meksyk przeżywa kryzys.

Meksyk w kryzysie. Ma pomóc Matka Boska

28 września zespół meksykański prowadził nawet 2-0 z Kolumbią, by przegrać ostatecznie 2-3. To wszystko razem sprawia, że przed startem w Katarze trudno w Meksyku o optymizm. Może dlatego drużyna opuszczająca ośrodek Centro de Alto Rendimiento, gdzie przebywała na zgrupowaniu, otrzymała specjalne wsparcie. To obraz Matki Boskiej z Guadalupe - sanktuarium na przedmieściach Ciudad Mexico. Ma ona pomóc piłkarzom w ograniu m. in. Polski.