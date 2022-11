Rywal reprezentacji Polski stracił napastnika. Awaryjne powołanie

Uraz mięśnia wyeliminował Gonzaleza

Correa zastąpił Gonzaleza, ale nie jest to zmiana jeden do jednego. Piłkarz Atletico jest prawoskrzydłowym i lepiej gra prawa nogą. Gonzalez występował po drugiej stronie. Do Correi uśmiechnęło się szczęście, bo także cztery lata temu nie znalazł się kadrze na mistrzostwa świata w Rosji. Trener Scaloni w ogóle przed mundialem miał spore rozterki kogo zabrać do Kataru. Niemal do kończa czekał z ogłoszniem kadry w nadziei, że wykuruje się np. Giovani Lo Celso.