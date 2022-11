Rywal chciał sprowokować Cristiano Ronaldo. "Nic bardziej żenującego"

W swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata Portugalia pokonała Ghanę 3:2. Po bezbramkowej pierwszej połowie w drugiej części gry sporo się działo. Najpierw bramkę z rzutu karnego zdobył Cristiano Ronaldo, ale szybko odpowiedział Andre Ayew. Później jednak zawodnicy Fernando Santosa zdobyli dwie bramki i wydawało się, że mecz jest rozstrzygnięty. Jednak w 89. minucie Osman Bukari trafił do siatki i zrobiło się nerwowo .

Wtedy już na ławce przebywały portugalskie gwiazdy, w tym Cristiano Ronaldo, który z niedowierzaniem, a nawet z irytacją obserwował, jak Ghańczyk go prowokuje, wykonując cieszynkę charakterystyczną dla byłej już gwiazdy Manchesteru United .

Jednak na Bukariego posypały się gromy, bo każda prowokacja, nawet najbardziej udana, musi mieć odpowiedni czas i miejsce, a w tym wypadku, kiedy jego zespół gonił wynik i koledzy, zamiast mu gratulować, pobiegli do środka, on zaczął się wygłupiać, co nie przyniosło żadnego skutku.