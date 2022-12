Ryanair wbija szpilkę Belgom i Niemcom. W tle Wojciech Szczęsny

Ostatnie tygodnie po raz kolejny udowodniły, jak nieprzewidywalny bywa świat sportu. Podczas piłkarskich mistrzostw świata w Katarze doszło bowiem do wielu sensacyjnych wydarzeń w przeciągu zaledwie kilku dni. Z dalszą rywalizacją na mundialu pożegnały się bowiem reprezentacje, które jeszcze kilka tygodni temu przez wielu kibiców, dziennikarzy i ekspertów uznawane były za faworytów do wyjścia z grupy. Tymczasem nie udało im się awansować do ⅛ finału mistrzostw świata. Gorzki smak porażki odczuli w Katarze Belgowie, Walijczycy, Duńczycy i Niemcy. Zamiast nich w kolejnych meczach obejrzymy natomiast m.in. reprezentacje Japonii, Maroka, Stanów Zjednoczonych i Australii.